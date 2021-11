Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le le président russe Vladimir Poutine lors d'une rencontre en mai 2019. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le journal russe "Indépendance" a publié le 28 novembre un article intitulé "Un camarade véritable" de l'auteur Grigory Trofimchuk appréciant le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie et la signification de la visite du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc du 29 novembre au 2 décembre.

Le Vietnam est un partenaire fiable de la Fédération de Russie non seulement dans la période soviétique, mais aussi de nos jours, a affirmé l'article. La confiance dans la relation bilatérale s'est à nouveau affirmée dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, lorsque le Vietnam a été l'un des premiers pays au monde à approuver un vaccin de la Russie. C'est au Vietnam qu'en août 2021, le premier lot de vaccin Spoutnik V a été produit avec succès.

La Russie et le Vietnam partagent les mêmes points de vue sur de nombreuses questions internationales. Notamment, les deux pays soutiennent l'ordre mondial multipolaire dont le principe de régler les conflits majeurs dans le monde par des mesures diplomatiques pacifique, sur la base du respect du droit international.

Grigory Trofimchuk a également apprécié le rôle et la position de plus en plus croissants du Vietnam sur la scène internationale. En outre, le Vietnam est "l'une des locomotives importantes de la région Asie-Pacifique où est considérée comme le foyer de la croissance économique et financière mondiale".

L''auteur Grigory Trofimchuk. Photo: VNA



Concernant la visite du président Nguyen Xuan Phuc en Russie, l'auteur Grigory Trofimchuk a déclaré que sous l'œil d'observateurs étrangers, notamment des experts et érudits russes, le président Nguyen Xuan Phuc s'est montré une personne énergique avec un sourire doux et sincère. L'article a cité une annonce du Kremlin, selon laquelle, lors d'un entretien téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc à la veille de cette visite, les deux parties avaient convenu d'un accord commun visant à renforcer davantage leur partenariat stratégique intégral.

L'auteur a espéré que dans un avenir proche, grâce aux bonnes relations de coopération avec le Vietnam, la Russie montrerait plus clairement son rôle en Asie-Pacifique, une région importante du monde et participerait activement au renforcement de la sécurité asiatique, y compris la sécurité énergétique. -VNA