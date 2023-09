Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh du 23 au 26 septembre au Brésil, le magazine mexicain Voces Del Periodista a souligné l'importance des relations traditionnelles entre le Vietnam et l’ Amérique latine en général et avec le Brésil en particulier, affirmant que la solidarité des pays ayant des similitudes sur la lutte pour la libération nationale d’hier s'est transformée en un partenariat d’aujourd'hui dans tous les domaines.Sous le titre « Le Vietnam tend une main d'amitié aux pays d'Amérique latine », l'éditorial du magazine bimensuel Voces Del Periodista a souligné que le Vietnam s'intégre de plus en plus profondément dans tous les domaines avec des amis des cinq continents, faisant ainsi du pays un facteur important tant dans la région d’Asie du Sud-Est que l’Indo-Pacifique.L'éditorial a passé en revue les réalisations exceptionnelles en matière de développement socio-économique du Vietnam ces derniers temps, le pays étant devenu la 4e économie de l'ASEAN et la 40e économie mondiale en 2022 et figurant dans le top 20 mondial en termes de valeur du commerce extérieur.Toujours en 2022, le magazine américain US News & World Report (US News) a classé le Vietnam au 30ème rang du classement des pays les plus puissants du monde, sur la base de cinq facteurs fondamentaux dont la capacité de leadership, l'influence économique, politique, des alliances internationales fortes et une armée forte.En ce qui concernent les relations Vietnam-Amérique latine, le magazine représentant plus de 44.000 journalistes au Mexique, a souligné que ces relations traditionnelles étroites avec une longue histoire étaient cultivées depuis l’époque du président Ho Chi Minh.Depuis la mise en oeuvre de l'oeuvre de Doi Moi (Renouveau) en 1986, les relations entre le Vietnam et l'Amérique latine ne cessent de se développer vigoureusement dans tous les domaines. À ce jour, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec les 33 pays de la région latino-américaine. En seulement 5 ans, les échanges commerciaux entre le Vietnam et des pays d'Amérique latine ont doublé, passant de 14,2 milliards de dollars en 2018 à 23 milliards en 2022.Sur le plan d'investissement, le Vietnam met en œuvre un certain nombre de projets d'investissement importants en Amérique latine, cumulant des centaines de millions de dollars. Actuellement, 21 pays d’Amérique latine ont investi dans 114 projets au Vietnam totalisant 671 millions de dollars.