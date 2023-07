Le président vietnamien Vo Van Thuong. Photo: VNA



Rome (VNA) - À la veille de la visite d'État en Italie du président Vo Van Thuong du 25 au 28 juillet, de nombreux grands journaux italiens ont publié des articles solennels et audacieux sur cette visite.

Le journal Agenzia Stampa Italia a publié un article "Le président vietnamien Vo Van Thuong se rend en Italie à l'occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique Italie-Vietnam".

L'article soulignait que l'Italie avait officiellement établi des relations diplomatiques avec le Vietnam le 23 mars 1973. Depuis lors, les relations entre les deux pays se sont consolidées et développées rapidement. Surtout, depuis que les deux pays ont établi un partenariat stratégique en 2013, l'Italie et le Vietnam ont activement promu une coopération pratique et efficace dans tous les domaines, sur la base de la promotion des relations politico-diplomatiques.

De son côté, le journal L'Identità a publié un article "Relations Italie-Vietnam : le président vietnamien Vo Van Thuong est sur le point de visiter l'Italie". L'article indique qu'il s'agit de la première visite officielle du président vietnamien Vo Van Thuong en Italie dans le cadre des deux pays célébrant 50 ans de l'établissement des relations bilatérales et 10 ans de partenariat stratégique.

Le Vietnam est le principal partenaire commercial de l'Italie au sein de l'ASEAN et l'Italie est le quatrième partenaire du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE). En 2022, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux a atteint un niveau record de 6,2 milliards de dollars, en hausse de 11 % par rapport à 2021.

Le gouvernement italien a inclus le Vietnam dans la liste des 20 États qui continuent à favoriser la promotion du commerce et des investissements jusqu'en 2030. Il existe de nombreux investisseurs italiens dans le secteur manufacturier qui opèrent efficacement et avec succès sur le marché vietnamien. Bonfiglioli, Piaggio, Danieli, Datalogic et Ariston se démarquent des autres en termes de chiffre d'affaires, mais la liste est bien fournie.

La coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et technologies, du tourisme et des échanges interpersonnels continue de se développer positivement. Le secteur des activités culturelles est dynamique, avec des initiatives régulièrement organisées. Depuis 2002, des experts italiens ont aidé le Vietnam dans la restauration et la conservation du patrimoine culturel mondial de My Son.



En matière d'éducation et de formation, les deux parties ont signé et mis en œuvre de nombreux projets de coopération. De nombreuses bourses sont attribuées chaque année à des étudiants vietnamiens. Avec l'augmentation du nombre de touristes ces dernières années, les échanges interpersonnels servent de passerelle contribuant à améliorer la compréhension mutuelle et resserer l'amitié entre les deux pays.

Selon l'agenda, le président Vo Van Thuong aura des entretiens avec le président italien Sergio Mattarella et le Premier ministre Giorgia Meloni. Une étape importante au Vatican est également prévue.-VNA