Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a souligné la grande opportunité et la lourde responsabilité pour le Vietnam à la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh s’adresse au débat général de la 74e Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

La prise en charge de la présidence du CSNU par le Vietnam constitue une opportunité en or de promouvoir la position nationale avec sa politique extérieure indépendante, autonome, a-t-il déclaré dans un article.

Le Vietnam a officiellement accédé depuis le 1er janvier 2020 au poste de membre non permanent du CSNU pour le mandat 2020-2021, et a en même temps commencé à présider le CSNU en janvier 2020.

Une opportunité précieuse s’offre à nous pour contribuer de manière constructive et responsable au travail commun de la communauté internationale, élever la position du Vietnam et approfondir davantage ses relations avec les pays et partenaires importants, a indiqué Pham Binh Minh.

Le CSNU est l’un des six organes principaux de l’ONU créés par la Charte de l’ONU, compétent au premier chef pour assurer la paix et la sécurité internationales. Il est composé de 15 membres : 5 membres permanents et de 10 membres non permanents, élus pour 2 ans.

Le Vietnam assume sa nouvelle responsabilité dans un nouveau contexte plein de défis, a-t-il poursuivi, évoquant des conflits prolongés en Afrique aux tensions escaladées au Moyen-Orient et aux points chauds latents dans certaines régions, y compris en Asie-Pacifique, en passant les actes unilatéraux, arbitraires contraires au droit international, la violation de la souveraineté des États et les rivalités stratégiques entre les grands pays.

Il a rappelé d’un récent message du secrétaire général et président de la République, affirmant que la détermination du pays à remplir avec succès cette responsablité souligne la cohérence dans la poursuite de la ligne politique d’indépendance et d’autonomie pour la paix, la coopération et le développement, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures et une intégration internationale proactive et vigoureuse telle que définie par le 12e Congrès national du Parti. – VNA