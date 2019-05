La présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du CC du PCV Truong Thi Mai et le secrétaire général et président du PPRL Bounnhang Vorachit. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le secrétaire général et président du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) Bounnhang Vorachit et la présidente de l'Assemblée nationale laotienne Pany Yathotou ont séparément reçu jeudi à Vientiane la délégation de haut rang de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par sa présidente Truong Thi Mai, en visite de travail au Laos.

Lors des rencontres, Truong Thi Mai a apprécié les résultats de coopération pratique et efficace dans tous les domaines entre le Vietnam et le Laos, contribuant grandement au processus de l'édification et de la protection de la Patrie de chaque pays.

Le Vietnam ferait tout son possible, de concert avec le Laos, pour éduquer les jeunes générations sur l'amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, a-t-elle affirmé.

Truong Thi Mai a informé les dirigeants laotiens de la situation récente du Vietnam, et des résultats de l'entretien avec le président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos (FLEN), Xaysomphone Phomvihane, également membre du Bureau politique du PPRL.

Pour leur part, Bounnhang Vorachit et Pany Yathotou se sont déclarés convaincus que sous la direction du PCV, le peuple vietnamien continuerait d'enregistrer de nombreuses réalisations dans son processus de Renouveau.

Ils ont également remercié le Vietnam pour ses aides accordées au Laos jusqu'à présent et apprécié les résultats de la rencontre entre le FLEN et la Commission de sensibilisation auprès des masses du CC du PCV en matière de travail de sensibilisation auprès des masses.

Auparavant, la délégation vietnamienne a rencontré les cadres de l'ambassade du Vietnam au Laos, l'Association générale des Vietnamiens au Laos, l'Association des Vietnamiens à Vientiane.

Durant son séjour, elle travaillera avec les dirigeants de la province laotienne de Xieng Khouang, participera à la cérémonie d'inauguration de la joint-venture Laos-Vietnam-Japon et à la mise en chantier de la première phase du complexe d'élevage des vaches laitières organiques à Xieng Khouang, et visitera l'hôpital d'amitié de la province de Xieng Khouang financé par la partie vietnamienne. -VNA