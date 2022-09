La province de Thua Thien -Hue vise à faire de Thuan An une cité urbaine développée à l'ouest de la ville de Hue. Photo: VNA

Thua Thien –Hue (VNA) – L’Association des sciences historiques de la province de Thua Thien-Hue (Centre) a organisé le 8 septembre dans la ville de Hue, un séminaire scientifique intitulé « L'estuaire de Thuan An d'hier et d'aujourd'hui ».

Dans le cadre des efforts provinciaux visant à faire de Thua Thien-Hue une ville au niveau central, Thuan An est exhorté à devenir une cité urbaine développée à l’Ouest de la ville de Hue.

Des délégués ont discuté de l’histoire, la position et du rôle de l'estuaire de Thuan An et ont donné leurs avis sur la stratégie de préservation et de valorisation des valeurs culturelles de cette zone, contribuant au développement socioéconomique de la ville de Hue en particulier et de la province de Thua Thien-Hue en général.

L'estuaire de Thuan An est apparu dans l'histoire au début du XVe siècle sous la dynastie des Ho. A travers de différentes dynasties féodales, l'estuaire de Thuan An a toujours joué un rôle important en matière de sécurité, économique et écologique.

Séminaire scientifique « L'estuaire de Thuan An d'hier et d'aujourd'hui ». Photo: VNA

Le directeur du Musée de l’histoire de Thua Thien – Hue, Nguyen Duc Loc a proposé d'élaborer un plan de numérisation des documents en han-nôm (écritures en idéogrammes chinois et sino-vietnamiens) préservés dans les villages côtiers. Ces documents serviront de bases à des recherches archéologiques pour clarifier le processus de développement et la localisation de Thuan An sur la carte du commerce maritime international. -VNA