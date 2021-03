Couverture du livre «70 ans du parcours glorieux des relations entre Vietnam - Russie». Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Russie a organisé, le 5 mars à Moscou, une cérémonie de présentation du livre intitulé «70 ans du parcours glorieux des relations Vietnam - Russie» rédigé par l'ambassadeur vietnamien dans ce pays, Ngo Duc Manh.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Ngo Duc Manh a précisé que les peuples du Vietnam et de l'ex-Union soviétique et de la Russie gardaient toujours de bons sentiments des relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays. Il a souhaité faire quelque chose pour contribuer à répandre des sentiments particuliers entre les deux pays à travers des images vraies et vivantes.

Le diplomate a confié que à son nouveau poste, il a plus de conditions pour réaliser son souhait. Le livre est un cadeau reconnaissant les dirigeants, les populations et aussi les lecteurs vietnamiens et russes, a partagé l'ambassadeur Ngo Duc Manh.

L’ouvrage compose de cinq parties: Aperçu général sur le Vietnam et la Russie; activités du Président Ho Chi Minh - qui a jeté les bases des relations Vietnam-Russie et celles entre le Vietnam et l'ex-Union soviétique dans la période 1950-1990; relations Vietnam-Russie dans la période 1991-2011 et celle de 2012 jusqu’à présent.

Plus de 700 images et documents du livre sont classés selon des activités diplomatiques et de coopération dans divers domaines allant de la politique, de l'économie, de la défense-sécurité, de la culture, de l'éducation, des sciences, en passant par la diplomatie populaire...

Dans l'introduction de ce livre, le vice-Premier ministre et ministre vietnamiens des Affaires étrangères Pham Binh Minh a affirmé que la Russie était le premier pays que le Vietnam a établi un partenariat stratégique en 2001 puis un partenariat stratégique intégral en 2012, ce contribuant à reclasser la coopération bilatérale à un niveau plus élevé.

La présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matviyenko, a affirmé que l’amitié Vietnam-Russie était de plus en plus consolidée et devenaient un bien commun de deux pays.

La cérémonie de présentation du livre a suscité la présence des représentants du ministère russe des Affaires étrangères, du Conseil de la Fédération, de la Douma nationale, de ministères, de secteurs, d’autorités de Moscou, de Saint-Pétersbourg et d’autres localités russes. -VNA