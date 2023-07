Hanoï (VNA) - Le livre « Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới » (Quelques questions sur les lignes militaires et les stratégies de défense dans le processus d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne socialiste dans la nouvelle période) a été présenté le 18 juillet à Hanoï.



La cérémonie de présentation du livre a été co-organisée par le Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et la maison d’édition politique nationale « Sự thật » (Vérité).

Photo: VNA



Le livre comprend 39 articles, discours et interviews du secrétaire général Nguyen Phu Trong, qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale.



Le livre représente la pensée cohérente et transparente du leader du Parti sur la conduite et la direction des lignes et des stratégies de défense nationale dans la nouvelle période, montrant la détermination intégrale et persuasive du secrétaire général, contribuant à clarifier le développement de la pensée théorique du Parti sur les lignes militaires et les stratégies de défense, en particulier le rôle de leadership global et direct du Parti pour l'Armée populaire du Vietnam dans le processus d’édification et de défense de la Patrie socialiste.-VNA