Les participants vietnamiens de la réunion virtuelle pour présenter les résultats du 13e Congrès national du PCV aux autorités de la ville de Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Commission des relations extérieures du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a tenu jeudi une réunion virtuelle pour présenter les résultats du 13e Congrès national du PCV aux autorités de la ville de Saint-Pétersbourg, ainsi qu’à des agences, organisations et chercheurs russes.



Le chef de ladite Commission, Hoang Binh Quan, a informé des principaux résultats du 13e Congrès national du Parti, dont l'évaluation de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti, des acquis des 35 ans de mise en œuvre du Renouveau (Doi Moi) et des 30 ans de réalisation du Programme d'édification nationale.



Hoang Binh Quan a affirmé que le Parti et l’Etat vietnamiens accordaient toujours de l’importance aux relations traditionnelles et au partenariat stratégique intégral Vietnam – Russie.



Les délégués russes ont apprécié les réalisations du Vietnam en termes de développement national. Le vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg, N. Bondarenko, a affirmé la volonté de travailler avec le Vietnam pour renforcer la coopération bilatérale et en améliorer l'efficacité, promouvoir les projets communs en mettant l'accent sur l'économie, le commerce, l'investissement, le tourisme et les échanges entre habitants.



A cette occasion, les deux parties ont discuté des orientations et de certains plans de coopération dans les temps à venir. -VNA