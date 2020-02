Un des produits laqués créés conjointement par les designers français et Hanoia. Photo: Vnmedia

Hanoï (VNA) - Grâce à la connexion de l'ambassade de France et de l'Institut français au Vietnam, la marque Hanoia a collaboré avec trois designers français pour créer des œuvres de laque pour l'exposition « D17 / 20 - Design in Southeast Asia », tenue début février à Bangkok, Thaïlande.Le projet de Hanoi a permet d’ouvrir une nouvelle approche pour la laque vietnamienne. « Nous apprécions la collaboration avec les jeunes designers français. Leurs nouvelles idées nous donnent une nouvelle direction dans le développement de nos produits, contribuant à promouvoir la force de la laque vietnamienne », a déclaré un représentant de Hanoia.Les produits laqués créés conjointement par les designers français et Hanoi sont appréciés par les représentants de la Paris Design Week et ont été sélectionnés pour participer à l'exposition prévue en novembre prochain dans la capitale française. -CPV/VNA