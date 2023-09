Le leader cubain Fidel Castro et Ta Thi Kiêu, héroïne de l’Armée de libération du Sud Vietnam lors d’une visite à une base de la zone libérée de Quảng Trị. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - A l'occasion du 50e anniversaire de la visite historique de Fidel Castro sur le champ de bataille de Quang Tri (1973-2023), la maison d'édition de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a présenté au public deux livres sur ce leader cubain.

Le premier est le livre « Fidel Castro - Pour le Vietnam, Cuba est prête à verser son sang », de l’Agence de presse Prensa Latina qui rassemble des articles et des photos sur la visite historique de Fidel Castro sur le champ de bataille de Quang Tri en 1973, dont certaines n'ont jamais été publiées ou sont peu connues. De nombreuses photos sont prises par la VNA.

Le livre « Fidel Castro - Pour le Vietnam, Cuba est prête à verser son sang ». Photo: VNA

Les auteurs sont des journalistes chevronnés de Prensa Latina qui ont travaillé à Hanoï tels que : Gustavo Robreno Dolz, Moisés Pérez Mok, Jesus Martí Díaz, Alberto Salazar ; révélant ainsi des détails précieux sur la visite de Fidel Castro au Vietnam, les sentiments forts accordés par le peuple cubain en général, et le dirigeant cubain en particulier au Vietnam pendant les moments difficiles de la guerre de résistance pour sauver le pays.

Le livre bilingue en vietnamien et en espagnol compte 76 pages, imprimées en 4 couleurs, aide les lecteurs à mieux comprendre le contexte, ainsi que les préparatifs de la visite Fidel Castro à Quang Tri et sa détermination de fer à visiter la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri.

Le livre "Fidel Castro-la légende à travers les siècles" est une collection d'articles sur Fidel Castro rassemblés, sélectionnés et traduits par le journaliste Pham Dinh Loi.



Avec plus de 300 pages, l'auteur présente une synthèse d'articles, mémoires et commentaires de nombreux éminents témoins historiques dont des hommes politiques (Tomas Borge), de grands intellectuels (Frei Betto, Salim Lamrani, Michel Chosudovsky ), des artistes célèbres de Cuba et du monde (Miguel Barnet, Gabriel Garcia Marquez), de grands journalistes (Oliver Stone, Gianni Mina, Ignacio Ramonet), des stars du sport (Diego Maradona), de collègues et de quelques auteurs vietnamiens.



Diplômé de la Faculté de Lettres de l'Université de Hanoï, le journaliste Pham Dinh Loi a suivi des études en langue espagnole à l'Université de La Havane. Ensuite, il a passé plus de dix ans comme reporter résident à Cuba et en Amérique Latine, où il a eu la chance de rencontrer directement le légendaire leader de Cuba.



Grâce à la collaboration de nombreux collègues ayant des connaissances profondes sur Cuba et l’Amérique latine, Pham Dinh Loi a publié son livre à l'occasion de l'anniversaire de nombreux événements importants dans les relations Vietnam-Cuba. –VNA