Lors de l'événement. Photo: VNA



Caracas (VNA) - Le 30 janvier, l'ambassade du Vietnam au Venezuela a organisé une présentation de la politique étrangère et de la politique de défense du Vietnam.



L’événement a vu la participation de l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Le Viet Duyen, de l’attaché de défense du Vietnam au Venezuela, le colonel Vu The Trung, de représentants du ministère vénézuélien de la Défense, d’attachés de défense de plusieurs pays au Venezuela tels que Mexique, Russie, Chine, Pays-Bas, Iran, Cuba, Uruguay...



L'ambassadeur Le Viet Duyen a souligné que le Vietnam était un ami, un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale, qui avait établi à ce jour des relations diplomatiques avec 190 pays, dont trois amis traditionnels spéciaux, 17 partenaires stratégiques, 13 partenaires intégraux.



Pour sa part, le colonel Vu The Trung a présenté des informations tirées du Livre blanc sur la défense du Vietnam. -VNA