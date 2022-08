Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au 15 août, après neuf semaines de lancement, le quiz en ligne sur l'histoire des relations particulières Vietnam-Laos a attiré la participation de près de 460.000 personnes. Ce concours a contribué à l'amélioration des connaissances des gens sur les relations entre les deux nations.

Ce concours fait partie des activités marquant l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam - Laos, Laos - Vietnam 2022, le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (5 septembre 1962) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de solidarité entre les deux pays (18 juillet 1977).

Ces informations ont été publiées lors d'une réunion le 16 août sur les étapes préparatoires de la cérémonie de remise des prix du concours. Le Hai Binh, vice-président de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef du Comité d'organisation du concours, a apprécié les résultats positifs obtenus de ce concours.

On s'attend à ce que la large participation d'organisations et d'individus contribue au succès de "l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam", a-t-il souligné.

La cérémonie de remise des prix du concours sera transmise en direct par la Télévision nationale du Vietnam (VTV).-VNA