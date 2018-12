Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Information et de la Communication, entre janvier et novembre, le chiffre d'affaires de l'industrie du logiciel a atteint environ 4 milliards de dollars et celui des services des technologies de l'information, 5,2 milliards de dollars.

En outre, l'industrie du matériel et de la télécommunication électronique a réalisé un chiffre d'affaires de 76 milliards de dollars.

Au 15 novembre, les exportations nationales de téléphones et accessoires ont atteint 43,83 milliards de dollars, soit une hausse de 12,5 % en glissement annuel, celles de produits électroniques, ordinateurs et accessoires, de 25,69 milliards de dollars (+14,7%).

Le secteur du contenu numérique vietnamien a généré un chiffre d'affaires de 860 millions de dollars en onze mois, dont 770 millions d'exportations. -VNA