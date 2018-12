Photo: NDEL

Hanoi (VNA) - Un projet visant à améliorer le paysage et à planter des arbres dans la zone du temple Gieng dans le site national du Temple des rois Hung, province de Phu Tho (Nord), a été mis en service le 15 décembre après trois mois de travaux.



Le projet a été mis en œuvre par le groupe Asia Slipform, avec un investissement de 30 milliards de dongs, provenant de sources privées.



Nguyen Duy Anh, directeur du conseil d'administration du site du Temple des rois Hung, a indiqué que ce projet comprend la modernisation du réseau de routes, d'éclairages et d'espaces verts.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Phu Tho, Bui Minh Chau, a déclaré que l'inauguration de ce projet avant le Nouvel An lunaire 2019 revêtait une signification très particulière. Il créera en effet des conditions optimales aux habitants de tout le pays lors de leur visite du Temple des rois Hung lors du nouvel an lunaire et du festival du Temple des rois Hung, en 2019 et les années suivantes, contribuant ainsi à promouvoir ce site d’importance national, a-t-il ajouté.



Le Temple des rois Hung est situé sur la montagne Nghia Linh, dans le district de Phong Chau, province de Phu Tho, à environ 100 km au nord-ouest de Hanoi. C'est un complexe de tombes, de monuments et de temples anciens.



Le festival annuel commémorant les rois Hung, qui tombe le 10e jour du 3e mois lunaire, a été reconnu événement national en 2007. -CPV/VNA