Photo: NDEL

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le musée d'histoire de Ho Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'Association des antiquités de la ville, a inauguré le 28 novembre une exposition de 130 antiquités.



Selon ce musée, les artefacts ont été sélectionnés dans les collections de 27 collectionneurs d'antiquités et plusieurs viennent du musée lui-même.



Ils sont divisés en un certain nombre de sujets, dont armes, scellés, structure des organisations administratives vietnamiennes dans les différentes périodes féodales, produits en bronze émaillés, poterie Lai Thieu...



Le point culminant de l’exposition est une collection de poteries Cay Mai, l’une des caractéristiques de la riziculture inondée.



Selon Nguyen Van Quynh, président de l'Association des antiquités de Ho Chi Minh-Ville, "la présentation de ces antiquités au public reflète l'enthousiasme des membres de l'Association des antiquités de Ho Chi Minh-Ville pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel".



L'exposition est ouverte jusqu'au 31 mars 2019.-CPV/VNA