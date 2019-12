Près de 13.000 coureurs participent au marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville 2019. Photo: hcmcpv.org.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Près de 13.000 coureurs issus de 66 pays et territoires ont participé le 8 décembre au 3e marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville.

Le départ du parcours était le parc Thao Câm Viên dans le 1er arrondissement à Empire City (Thu Thiêm, 2e arrondissement).

Ayant pour thème "Une route verte, une ville verte", cet événement sportif, organisé par le Service municipal du tourisme et celui de la culture et des sports en collaboration avec la Fédération municipale d'athlétisme, contribue à promouvoir l’élan de la course à pied et du sport en général, ainsi la protection de l’environnement.

Cette compétition comporte 5 distances: marathon (42 km), semi-marathon (21 km), 10 km, 5 km et Kid's Run.

Pour chaque athlète terminant une course de 1 km, le comité d’organisation versera 10.000 dôngs au Fonds caritatif pour les personnes défavorisées et le Fonds de protection des jeunes talents de Hô Chi Minh-Ville. -VNA