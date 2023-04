Le personnel d'un opérateur de téléphonie mobile aide les utilisateurs à vérifier leurs informations à un point de transaction dans la province méridionale de Cà Mau. Photo: VNA

Lorsque les cartes SIM sont verrouillées dans les deux sens, les utilisateurs ne sont pas en mesure de vérifier leurs informations via les applications et les sites Web des fournisseurs de services, mais doivent plutôt apporter leurs documents d'identification personnels aux points de transaction des opérateurs pour terminer le processus.L'action fait suite à un plan du ministère de l'Information et des Communications visant à gérer les abonnements et à éradiquer les cartes SIM non vérifiées, les appels et messages indésirables, tout en prévenant les risques pour les utilisateurs de téléphones mobiles.Les abonnés dont les informations ne sont pas vérifiées verront leurs numéros de téléphone portable retirés le 15 mai. - VNA