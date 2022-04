Près 3.000 coureurs participent au semi-marathon Tây Hô 2021 à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Près de 3.000 coureurs ont participé au Semi-marathon Tây Hô (lac de l’Ouest) 2021, organisé le 17 avril à Hanoi après plusieurs reports en raison de l’épidémie de Covid-19.



Plus de 1.000 coureurs ont concouru en semi-marathon (21 km), le reste en parcours de 15 km et en fun run (6 km et 3 km).

Bui Van Dung et Lê Thi Bich (équipe junior nationale d’athlétisme) ont respectivement raflé la médaille d’or en semi-marathon masculin et féminin.

Dans la catégorie de 15 km, Lê Trung Duc et Hô Thi Thu Ha (équipe junior nationale d’athlétisme) ont emporté la vedette chez les hommes et les dames.

Le comité d’organisation a également remis des prix aux gagnants sur les distances de 6 km et de 3 km.

Cet événement annuel est organisé par le comité populaire du district de Tây Hô et Big Prize JSC (société par actions Big Prize).

Les coureurs ont joui d’une traversée des sites historiques autour du lac de l’Ouest, un lieu emblématique de Hanoi, autant pour sa beauté que pour ses valeurs historiques et culturelles. –VNA