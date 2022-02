Les école s sont toutes prêtes à accueillir les élèves. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a eu le 8 février à Hanoï une réunion avec les dirigeants du ministère de la Santé et du Comité populaire municipal de Hanoï sur le traitement et les soins aux élèves atteints du COVID-19 à l’école.

Les participants ont évalué la mise en œuvre d'exigences communes telles que la vaccination anti-COVID-19 ; la formation sur les situations de l'apparition de cas d’infection dans les écoles ; des expériences dans le traitement des enfants atteints du COVID-19...

Ils ont souligné les mesures préventives pour ne pas laisser pas trop d'enfants tomber malades en même temps. Avec 20 millions d'élèves qui vont à l'école, le nombre d'enfants infectés par COVID-19 peut augmenter en raison du fait qu'il est difficile pour eux de mettre en œuvre et de suivre strictement les mesures préventives. Ils ont aussi recommandé d’une infection de l'école à la famille.

Nguyen Trong Khoa, chef adjoint du Département de l'examen médical et du traitement du ministère de la Santé, a estimé que le nombre de cas de COVID-19 devrait augmenter après le Têt en raison de nombreux voyages et activités d'échange. Le risque peut concerner le groupe des personnes âgées, des adultes et enfants non vaccinés, des nouveau-nés. De bonnes mesures de protection sont donc nécessaires pour réduire la mortalité.

Lors de la réunion, le directeur de l'Hôpital national de pédiatrie Tran Minh Dien a proposé que le ministère de la Santé ait des renseignements sur le traitement des enfants atteints du COVID-9 selon les deux niveaux : soins personnels et traitement à domicile ; traitement à l'hôpital.

Soulignant l'objectif de protéger la santé des populations comme la priorité absolue, y compris la tâche de protéger la santé des enfants, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré que les localités devaient continuer à suivre strictement la direction du gouvernement, les instructions du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation et de la Formation pour assurer la sécurité absolue à l'école. -VNA