Réunion virtuelle sur la formation au contrôle et à la supervision des élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires pour 2021-2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires pour 2021-2026 auront lieu le 23 mai prochain.

Il s'agit d'un événement politique important du pays afin de sélectionner et d'élire des députés exemplaires représentant la volonté, l’aspiration et le droit de maître du peuple au sein de l’Assemblée nationale et des conseils populaires à tous niveau pour le nouvel mandat, ce contribuant à l’édification, à la consolidation et au perfectionnement d’un État de droit socialiste du peuple, pour le peuple et par le peuple.

La première conférence consultative sur la présentation de candidats à la députation de la 15e législature de l'Assemblée nationale et des conseils populaires pour 2021-2026, a eu lieu du 3 au 17 février dans l’ensemble les 63 villes et provinces du pays.

Lors de la conférence, une atmosphère véritablement démocratique s'est manifestée à travers les suggestions pour des documents du Comité permanent de l'Assemblée nationale et des permanences des conseils populaires locaux en matière de capacité, de qualité et des conditions de participation à l'organe législatif et aux conseils populaires des députés dans la période actuelle.

Selon le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, après la première conférence consultative, le nombre total de candidats à la députation de la 15e législature de l’Assemblée nationale est de 1.076 et celui aux membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026, de 7.656.

La première conférence consultative a obtenu de premiers résultats positifs, contribuant à améliorer la qualité des suivantes.

Sur la base des résultats obtenus, les antennes du Front de la Patrie du Vietnam de tous niveaux se préparent soigneusement aux élections des députés de la 15e législature de l'Assemblée nationale et des membres des conseils populaires pour le mandat 2021-2026.

Elles ont informé les organes de niveau central et localités du processus de présentation de candidats.

Les candidats doivent obtenir plus de 50% des votes de confiance des électeurs participants, a déclaré Hau A Lenh, vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Les personnes sélectionnées doivent déposer leurs dossiers de candidature au plus tard à 17h00 du 14 mars 2021.

La deuxième conférence consultative sur la présentation de candidats à la députation de la 15e législature de l'Assemblée nationale est prévue le 19 mars prochain. -VNA