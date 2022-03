Une mission du Conseil populaire municipal de Hanoï inspecte la construction et la rénovation des infrastructures ainsi que les préparatifs pour les 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une mission du Conseil populaire municipal de Hanoï est allée inspecter le 17 mars la construction et la rénovation des infrastructures ainsi que les préparatifs pour les 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) dans la ville.



Ces projets ont assuré la qualité et sont mis en oeuvre dans les délais fixés par le Comité populaire municipal. Jusqu'à présent, 100% des travaux ont été achevés et remis au Centre d'entraînement et de compétition sportive de Hanoï.

La maison de compétition de Thanh Tri est prête pour les SEA Games 31. Photo: VNA

La directrice adjointe du Service municipal de la Culture et des Sports Tran Thi Van Anh a déclaré que la ville devrait investir davantage dans les sports en vue de faire la promotion de l’image de la capitale vietnamienne au monde à travers ce domaine



Selon Nguyen Thanh Binh, chef de la Commission de la culture et des affaires sociales du Conseil populaire municipal, la bonne préparation de l'organisation des SEA Games 31 recevait toujours une grande attention de la ville, des ministères et secteurs au niveau central, notamment la préparation des infrastructures. Par conséquent, les projets sont mis en oeuvre efficacement, dont certains répondent aux normes de qualité internationales, contribuant à promouvoir l'image de Hanoï, a-t-il ajouté. -VNA