Des élèves de l'école primaire Da Ton, district de Gia Lam, à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient d'approuver le programme de santé scolaire pour la période 2021-2025, exprimant la détermination et l'aspiration nationales à prendre soins des générations futures.

La prévention et le contrôle des épidémies sont sérieusement mis en œuvre par l'école primaire de Da Ton, dans le district de Gia Lam. Photo: VNA Photo: VNA

Il s'agit de la première étape d'un programme pratique, global et à long terme sur la santé scolaire, la plus grande échelle jamais réalisée, sélectionnant des contenus prioritaires pour la santé des enfants et des élèves dans l'ensemble du pays.

Les élèves de la classe 2G, de l'École primaire Pham Tu. Photo: VNA

Actuellement, le pays compte plus de 40.493 établissements d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire avec plus de 23 millions d'enfants et d'élèves. Outre l'éducation, les enfants et les élèves ont encore besoin de bénéficier des services de soins de santé, de prévention des maladies courantes et d'autres causées par des facteurs scolaires. Par conséquent, il est nécessaire de prendre soin d'eux dès qu'ils sont sur les bancs de l'école, a souligné la vice-ministre de l'Éducation et de la Formation Ngo Thi Minh. -VNA