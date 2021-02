Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, président de la Commission centrale de contrôle du Parti du 13e mandat. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Commission centrale de contrôle du Parti du 13e mandat a tenu sa première réunion, sous la houllette de son président, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique.

La réunion a permis d’élire les vice-présidents de la Commission et d’attribuer des tâches à ses membres. Les participants ont en outre examiné et conclu certains contenus, dont l’élaboration du règlement de travail de la Commission centrale de contrôle du Parti du 13e mandat.

Ils ont également discuté du rapport modifiant et complétant le règlement n ° 30-QD / TW du 26 juillet 2016 du Comité central (CC) du Parti sur la mise en œuvre des chapitres VII, VIII des Statuts du Parti concernant le contrôle, la surveillance et la discipline du Parti. Ce rapport sera soumis au Bureau politique et au CC du Parti pour examiner et décider.

La Commission a de plus travaillé sur la mise en œuvre d'un certain nombre de tâches clés dans les temps à venir. -VNA