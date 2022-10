Panorama du 6e Plénum du Comité central du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 6e Plénum du Comité central du Parti (13e mandat) s’est ouvert le 3 octobre au matin à Hanoï.



Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a prononcé le discours d’ouverture.



Après la séance d’ouverture, le Comité central a discuté de questions liées au personnel et pris des décisions sur ce sujet. Il a décidé d’exclure du Parti Pham Xuan Thang, membre du Comité central, secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Conseil populaire de la province de Hai Duong, pour sa dégradation dans l'idéologie politique, la moralité et le mode de vie, ainsi que ses violations des règles du Parti et des lois de l’Etat, lesquelles avaient causé de graves conséquences et des pertes importantes au budget de l’Etat, au peuple et à la société, entraîné une affaire de corruption au Centre province de contrôle des maladies, diminuant le prestige de l’organisation du Parti et des autorités locales. Pham Xuan Thang a été mis en examen et arrêté pour une détention provisoire.



En outre, le Comité central a convenu de laisser trois personnes, que sont Nguyen Thanh Phong, membre du Comité central, chef adjoint de la Commission économique du Comité central; Bui Nhat Quang, membre du Comité central, président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam; et Huynh Tan Viet, membre du Comité central, secrétaire du Comité du Parti du bloc des organes centraux, quitter le Comité central du Parti pour le 13 mandat.



Lundi après-midi, les membres du Comité central ont travaillé en groupes sur le Projet concernant la poursuite de l’édification et du perfectionnement de l'État de droit socialiste au Vietnam dans la nouvelle période.-VNA