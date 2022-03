Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le premier vol pour rapatrier des citoyens vietnamiens en Ukraine a décollé le 7 mars à midi, de l’aéroport international de Noi Bai, à Hanoï, vers Bucarest, en Roumanie.

Le vol, effectué par Vietnam Airlines, prendra en charge 283 passager et retournera à l'aéroport de Noi Bai le 8 mars à 9h30. Le deuxième vol sera effectué le 9 mars de Pologne par Bamboo Airways.

Et le troisième vol, qui sera également effectué par Vietnam Airlines, décollera le 10 mars à 9h30 de Hanoï vers Bucarest, en Roumanie, et atterrira à l’aéroport de Noi Bai le 11 mars à 11h30 (heure local).

Actuellement, tout l'espace aérien de l'Ukraine, une partie du Sud-Ouest de la Russie, est temporairement fermé aux vols civils. Par conséquent, les citoyens vietnamiens doivent être amenés dans les zones où les vols sont autorisés et en sécurité.

Les agences de représentation du Vietnam en Ukraine et dans les pays voisins ont déclaré à 17H00 le 6 mars qu'elles avaient reçu plus de 2.600 Vietnamiens évacués des zones de guerre en Ukraine, dont plus de 1 700 vers la Pologne, 290 vers la Hongrie, environ 600 vers la Roumanie et plus de 40 vers Slovaquie.

Le ministère des Affaires étrangères coordonne activement avec d’autres ministères, les branches, les agences concernées et les compagnies aériennes pour préparer deux vols rapatriant les Vietnamiens et leur proches d'Ukraine qui partiront de Roumanie et de Pologne cette semaine.

Les agences de représentantion du Vietnam et la communauté des Vietnamiens dans ces pays ont soutenu, accueilli et fournis à ces compatriotes des aliments et produits de première nécessité. -VNA