Les marchandises sont chargées dans des camions au port de Da Nang. (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Jusqu'à 254,8 millions de tonnes de marchandises ont été manutentionnées via les ports maritimes au cours du premier semestre de cette année, en hausse de 17% en un an, a rapporté l'Administration maritime du Vietnam.



Cela comprend 8,7 millions d'EVP (équivalent vingt pieds) de conteneurs, en hausse de 28% par rapport à la même période l'année dernière, et atteignant 57% de l'objectif fixé pour 2018.



En même temps, 38 porte-conteneurs vietnamiens ont transporté environ 69,9 millions de tonnes de marchandises, ce qui représente une hausse de 9% en glissement annuel, selon l'administration.



L’Administration maritime du Vietnam s'est coordonnée avec les agences concernées pour mener 11 procédures administratives dans les 25 administrations maritimes, tout en proposant de rationaliser 31 des 101 procédures administratives.



Toutefois, l'agence a déclaré que les entreprises de transport font toujours face à de nombreuses difficultés en raison du faible volume de marchandises et des frais de transport peu élevés, ainsi que des projets stagnants sur le dragage des lignes de navigation.



L’Association maritime du Vietnam investira davantage dans la construction et la modernisation des infrastructures et des lignes de navigation dans le futur.



Le Vietnam a un total de 42 lignes de navigation publiques d’une longueur de 935,9 km et 10 lignes de navigation spécialisées. -VNA