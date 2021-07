Hanoï (VNA) - Les exportations vietnamiennes de produits en plastique en juin 2021 ont fortement augmenté de 51,3% par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant 441,43 millions de dollars, selon le Département général des douanes.

Fabrication de boîtiers en plastique. Photo d'illustration : azart

Au cours des six premiers mois de 2021, le pays a exporté pour 2,33 milliards de dollars de produits en plastique, soit un bond de 41,5% en un an.

En six mois, les Etats-Unis ont été le plus grand débouché de ces produits vietnamiens, représentant 36,5% du total et atteignant plus de 849,82 millions de dollars (+98%).

Le Japon s’est classé 2e avec 331,53 millions de dollars (-3,4%), suivi par l’Asie du Sud-Est et l’Union européenne avec, respectivement, 276,02 et 272,84 millions de dollars (+26,2% et + 26%).

En général, une croissance des exportations de produits en plastique a été enregistrée dans la plupart des marchés de janvier à juin./. –CPV/VNA