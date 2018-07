Hanoi (VNA) - En juin, les importations nationales de véhicules finis de toutes catégories ont bondi de 45,6% en quantité et de 21,4% en valeur par rapport à mai, avec près de 3.400 unités d’une valeur de 82 millions de dollars.



Avec plus de 2.900 véhicules (soit 87% du total), la Thaïlande est en tête des marchés fournisseurs. Le reste provient d’Allemagne, de Chine, de Russie, de Suède, de République de Corée et du Canada.



Le même mois, les importations nationales de pièces de rechange pour automobile se sont chiffrées à 163,3 millions de dollars.



Depuis janvier, 12.380 véhicules ont été importés dans le pays, d’une valeur totale de 329 millions de dollars. Il s’agit en variation annuelle d’une chute de 75,7% en quantité et de 68,3% en valeur. -CPV/VNA