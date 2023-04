Le livre Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng (Marques vietnamiennes - Moment d'or) de Trân Tuê Tri. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le livre Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng (Marques vietnamiennes - Moment d'or) de l'auteure Trân Tuê Tri a été présenté le 17 avril à Hanoï. Fort de près de 400 pages avec trois chapitres, l’ouvrage est le premier livre sur les marques nationales vietnamiennes.

"Le livre a été écrit pour susciter une large prise de conscience de l'importance d’élaborer des marques nationales fortes, créant des effets positifs pour promouvoir et affirmer la position du pays à l’international", a affirmé son auteure Trân Tuê Tri, spécialiste du marketing et Pdg de Pharmacity, lors de la présentation de son ouvrage, le 17 avril à Hanoï.

Un ouvrage réalisé en trois ans

"Je me souviens encore il y a plus de trois ans, quand j'ai commencé à avoir l’idée d’étudier l’élaboration des marques nationales et les expériences des pays ayant déjà réussis dans ce domaine. Je suis déterminée à partager mes connaissances avec le public. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite ici pour la présentation de mon livre", a expliqué Mme Tuê Tri.

La présentation de Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng, accompagnée des séances de débat sur les marques nationales, a été co-organisée par l'Organisation des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global) et les sociétés Vietnam Brand Purpose, BHD, Vietcetera Media, sous le patronage du Comité d’État sur les Vietnamiens d’outre-mer (ministère des Affaires étrangères).

Avant Hanoï, le livre a été présenté le 6 janvier à Hô Chi Minh-Ville et a connu un franc succès. Il est désormais mis en vente dans les librairies comme Fahasa, Cá Chép et sur la plateforme d’e-commerce Tiki. Il est aussi disponible en version audio sur l'application Fonos et l’auteure prépare une version en anglais.

"Élaborer une marque nationale aide à augmenter également la fierté nationale et celle de chaque Vietnamien dans le monde. Je pense que plus une marque vietnamienne est promue, plus les Vietnamiens se sentent forts et vice versa. Je crois que chaque Vietnamien a la responsabilité de comprendre l'importance de construire une marque nationale et de savoir comment il peut y contribuer", a affirmé Trân Tuê Tri,

"La marque vietnamienne n'est pas seulement une publicité ou un logo, mais c'est une promesse - une promesse qui doit être bien faite, vraie, pertinente", a souligné l’auteure. Dans le processus d'écriture, Mme Tuê Tri a synthétisé et analysé de nombreux aspects pour proposer des idées qui, espère-t-elle, contribueront à la promesse d’élaborer des grandes marques vietnamiennes. "J'attends toujours avec impatience que mon rêve devienne une réalité, voir avec fierté le Vietnam devenir une destination d'innovation, de prospérité et de bonheur".

Trân Tuê Tri, forte de 25 ans d'expériences dans le domaine du marketing et de l'élaboration de marques commerciales sur les marchés de détail et de consommation, est actuellement Pdg de Pharmacity. Elle avait occupé des postes importantes dans des sociétés multinationales telles que Unilever, Samsung, P&G... gérant des marques mondiales couvrant plus de 40 pays à travers le monde. L’auteure avait travaillé plus de 15 ans aux Philippines, en Thaïlande et à Singapour.

Les contenus présentés dans son livre ne sont pas seulement des leçons d’autres pays ou des données d'études, ce sont également des histoires et des pensées de Vietnamiens patriotes, experts ou personnalités influentes dans le pays et à l'étranger tels que Tôn Nu Thi Ninh, le peintre Lê Thiêt Cuong, le styliste Nguyên Công Tri, la productrice-réalisatrice Ngô Thanh Vân…

Pour créer une compétitivité nationale

D’après l’auteure, son étude sur les marques nationales l'a amenée à comprendre que c'est un travail stratégique à long terme pour un pays, dans le but de créer un avantage concurrentiel.

Elle a cité les réalisations socio-économiques du Vietnam, telles que : "Le Vietnam est le pays d'Asie ayant connu la plus forte croissance en 2022" et "Le PIB du Vietnam devrait augmenter de 8,02% en 2022". Bien que la croissance du PIB au premier trimestre de 2023 ait atteint seulement 3,32% par rapport à la même période de l'année dernière, il s'agit tout de même d'un résultat remarquable étant donné que la croissance économique de nombreux pays de la région et du monde est très faible ou en déclin.

L'auteure a ajouté que c'est le moment idéal pour développer davantage les marques nationales du Vietnam, afin de promouvoir et d'accroître les avantages concurrentiels du pays, attirer les touristes, les talents et les investissements étrangers.

Débats autour des atouts du Vietnam

Dans le cadre de la présentation de l’ouvrage, quatre débats ont été organisés autour des thèmes suivants : "L'image du Vietnam - des changements aux yeux des étrangers", "Comment transformer les défis économiques en opportunités compétitives pour le Vietnam ?", "Transformer le patrimoine en biens pour construire la marque nationale du Vietnam", et "Faire des produits agricoles vietnamiens des marques internationales".

L'événement a attiré des intervenants influents dans divers domaines, dont Marc E. Knapper, ambassadeur des États-Unis au Vietnam, des dirigeants d'entreprises telles que Mekong Capital, Alvarez & Marsal en Asie du Sud-Est, TTC Sugar, Vietcetera Media, et des responsables d'AVSE Global, etc.

Les intervenants ont été interrogés sur des questions économiques et culturelles intéressantes telles que "Quels sont les points forts de l'économie vietnamienne ?", "Le Vietnam peut-il tirer parti de son secteur technologique en plein essor pour devenir un pôle d'innovation en Asie du Sud-Est ?", "Quels sont les éléments clés de la culture et de l'histoire vietnamiennes qui peuvent être exploités pour créer des produits, des services ou des expériences uniques ?", "Quels sont les défis ou les risques potentiels liés à l'intégration de la culture vietnamienne dans les services commerciaux ?" -CVN/VNA