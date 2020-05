L'Assemblée nationale du Vietnam de la 14e législature a ouvert sa 9e session mercredi à Hanoi.

Hanoi (VNA) - Mercredi 20 mai, l'Assemblée nationale du Vietnam de la 14e législature a ouvert sa 9e session à Hanoi.La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a prononcé le discours d'ouverture de la réunion.Immédiatement après le discours d'ouverture, sous la direction de la vice-présidente permanente Tong Thi Phong, l'Assemblée nationale a entendu les rapports suivants:- Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc présente le rapport sur la prévention de l’épidémie de COVID-19 et les principales tâches et solutions pour la reprise socio-économique et le développement;- Le président de la commission économique de l'Assemblée nationale, Vu Hong Thanh, présente le rapport sur l'évaluation supplémentaire des résultats de la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée nationale sur le plan de développement socio-économique et le budget de l'État en 2019, situation de mise en œuvre au cours des premiers mois de 2020;- Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man présente un rapport résumant les opinions et recommandations des électeurs envoyées à la 9e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature;- La présidente de la Commission des aspirations du peuple du Comité permanent de l'Assemblée nationale, Nguyen Thanh Hai, présente le rapport sur la surveillance du règlement des pétitions d'électeurs envoyé à la 8e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale;- la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh présente la proposition du président à l'Assemblée nationale de ratifier l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA);- Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, a présenté le rapport explicatif de l’EVFTA;- Le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Nguyen Van Giau, a présenté le rapport de vérification sur la ratification de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA);- La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh présente à l'Assemblée nationale la proposition du président sur la ratification de l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne (EVIPA);- Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung présente le rapport explicatif de l'accord sur la protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne et ses pays membres (EVIPA).Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale a poursuivi la session en ligne sous la direction de la vice-présidente permanente Tong Thi Phong.Lors de la réunion, l'Assemblée nationale a écouté le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale Nguyen Van Giau présenter le rapport de vérification sur la ratification de l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne (EVIPA).L'Assemblée nationale a ensuite discuté de ces deux accords.Toujours dans l'après-midi, l’AN a entendu:- La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh présente la proposition du président à l'Assemblée nationale de ratifier l'adhésion à la convention N° 105 de l'Organisation internationale du Travail sur l'abolition du travail forcé;- Le ministre du Travail, des invalides et des affaires sociales, Dao Ngoc Dung, présente le rapport explicatif de l'adhésion à la convention N° 105 de l'Organisation internationale du Travail sur l'élimination du travail forcé;- Le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Nguyen Van Giau, a présenté le rapport de vérification de l'adhésion à la convention N° 105 de l'Organisation internationale du Travail sur l'élimination du travail forcé. Après cela, l’AN a discuté de ce contenu en ligne.Jeudi 21 mai, dans la matinée, l'Assemblée nationale écoutera le ministre de la Défense présenter le rapport sur le projet de loi sur le garde-frontière du Vietnam; membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale, président de la commission économique de l'Assemblée nationale, Vu Hong Thanh, présenter le rapport sur l'explication, l'acquisition et la révision du projet de loi sur les entreprises (modifié).Après cela, l'Assemblée nationale discutera en ligne de certaines questions ayant des opinions différentes sur le projet de loi des entreprises (modifié).Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale entendra le ministre du travail, des invalides et des affaires sociales, Dao Ngoc Dung, présenter un rapport sur le projet de loi sur les travailleurs vietnamiens qui partent travailler à l'étranger en vertu de contrats (modifié); Membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale, présidente de la commission judiciaire de l'Assemblée nationale Le Thi Nga présenter le rapport d'explication, d'acquisition et de révision du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur l'évaluation judiciaire.Après cela, l'Assemblée nationale examinera en ligne certains contenus du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur l'évaluation judiciaire. -VNA