Photo: thethaovanhoa.vn

Hanoï (VNA) – Le festival de montgolfières "Hanoï Multicolore" aura lieu du 25 au 27 mars au jardin de longanes de Long Bien, dans l’arrondissement du même nom.

Il s’agira du point d’orgue du programme « Get On Hanoi 2022 » qui a pour objet de promouvoir l’image de la capitale en tant qu’une destination sûre, amicale, de haute qualité et attrayante.

Dans le cadre du festival de montgolfières, le 25 mars, le Service municipal du Tourisme, en collaboration avec la société Chien Thang (VMG), présentera de nouveaux services touristiques avec des montgolfières et organisera une démonstration de vol de 22 montgolfières.

Les nouveaux services offriront aux visiteurs l’occasion de découvrir l'espace à l'intérieur d'une montgolfière, ainsi que de contempler Hanoï d’en haut en montant dans une montgolfière à 50m d’altitude au maximum.

En outre, "Get On Hanoi - Night of Dreams" qui aura lieu le soir du 26 mars, sera une fête spéciale, unique et vibrante lorsque 22 montgolfières serviront de lanternes géantes colorées.

Dans le cadre du programme « Get On Hanoi 2022 », plusieurs autres activités sont également prévues, y compris la projection du court métrage "Hanoï multicolore", des expositions d’art visuel et une performance artistique. -VNA