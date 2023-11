Hanoï (VNA) - Nguyen Anh Duong , chef du Département des questions économiques globales et de la recherche sur l'intégration, a mentionné certains impacts des pratiques ESG des entreprises sur le processus de développement de l'économie circulaire du pays et la signification des politiques d'économie circulaire pour les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), lors d'une interview accordée à Việt Nam News, le seul journal quotidien en anglais du Vietnam, relevant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA).Selon lui, le Premier ministre a publié la Décision n° 687/QD-TTg du 7 juin 2022 approuvant le projet de développement de l'économie circulaire au Vietnam. La Décision met l'accent sur les avantages du modèle d'économie circulaire. Avec cette approche, la Décision souligne la nécessité de promulguer des politiques à long terme pour encourager et faciliter le développement de l'économie circulaire, associées à des feuilles de route et à des résultats spécifiques. Ces politiques serviront de base juridique permettant aux branches, aux secteurs et aux administrations locales de prendre des initiatives visant à promouvoir le modèle d'économie circulaire.À ce jour, certains ministères, agences et administrations locales ont travaillé à l'élaboration des plans d'action pour mettre en œuvre les tâches conformément à la Loi sur la protection de l'environnement et la décision n° 687. Certaines localités ont déjà publié des plans pour mettre en œuvre la Décision n° 687/QD-TTg.Le ministère du Plan et de l'Investissement en collaboration avec les ministères, agences et administrations locales concernés a élaboré un décret sur le mécanisme pilote de développement de l'économie circulaire. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural élabore actuellement un projet de développement scientifique, d'application et de transfert de technologie pour promouvoir l'économie circulaire dans l'agriculture jusqu'en 2030.

Nguyen Anh Duong, chef du Département des questions économiques globales et de la recherche sur l'intégration.

Nguyen Anh Duong a indiqué des défis et des lacunes auxquels le Vietnam est confronté dans le processus de développement de l'économie circulaire au Vietnam.Concernant le cadre institutionnel, le Vietnam ne dispose pas encore d'un ensemble commun de critères pour identifier, évaluer, résumer et classer avec précision le niveau de développement de l'économie circulaire. Le Vietnam n'a pas non plus mis en place de système de base de données couvrant le cycle de vie d'un produit, de la production à la consommation. Cette limitation rend difficile l'évaluation du niveau de la préparation au développement de l'économie circulaire dans divers secteurs et localités.De plus, le Vietnam est toujours confronté à des difficultés liées au marché des matières premières entrantes et sortantes, dans le cadre de l' économie circulaire . Le pays ne dispose pas d'une industrie suffisamment puissante pour soutenir les activités de recyclage. À cet égard, le Vietnam manque encore de ressources pour le recyclage, telles que des capitaux, des ressources humaines qualifiées, des équipements spécialisés et la capacité de maîtriser de nouvelles technologies.La sensibilisation à l'économie circulaire et à la nécessité de développer un modèle d'économie circulaire reste encore limitée. Notamment, l'économie circulaire nécessite une classification et un nettoyage des déchets avant d'être réutilisés et recyclés, ce qui constitue également un grand défi en raison de la faible sensibilisation des citoyens à la classification des déchets à la source.Par ailleurs, la majorité des entreprises vietnamiennes sont des petites et moyennes entreprises (PME), dotées de capacités technologiques très limitées en matière de recyclage et de réutilisation, sans parler de la capacité de contribuer à la valorisation des ressources naturelles.Selon Nguyen Anh Duong, les pratiques ESG peuvent aider les entreprises à mieux gérer les risques, à améliorer leur situation, à réduire les coûts d'exploitation et à accroître l'accès aux sources de capitaux d'investissement. En outre, les pratiques ESG consistent à atteindre les objectifs de production et d'entreprise de manière durable, ce qui signifie obtenir des avantages économiques sans compromettre la pollution de l'environnement et le bien-être social.Conformément à la décision 687, le Premier ministre a confié au ministère du Plan et de l'Investissement d'élaborer un décret sur le mécanisme pilote de développement de l'économie circulaire au Vietnam. Les résultats de la mise en œuvre du décret serviront de base pratique pour améliorer le cadre juridique de l'économie circulaire au Vietnam, a déclaré Nguyen Anh Duong. Lorsque le décret sera publié et que les incitations politiques appropriées entreront en vigueur, les entreprises tireront parti de leurs initiatives pour investir dans des projets d'économie circulaire dans les domaines tels que l'agriculture, la sylviculture et la pêche, l'industrie, l'énergie et les matériaux de construction. Ce seront des motivations importantes pour que les entreprises se sentent plus en sécurité dans les pratiques ESG. -VNA