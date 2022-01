Photo : tuoi tre



Thaï Nguyen (VNA) - La Police de la province de Thai Nguyen (Nord) a annoncé que l'agence d'enquête de la Police provinciale venait de publier la décision No 79/QD-CSKT pour poursuivre en justice l'affaire de « manque de responsabilité causant la perte de biens de l'État » qui s'est produite au Comité de gestion des parcs industriels de la province en 2014.

Le 31 décembre 2021, l'agence d'enquête de la Police provinciale de Thai Nguyen avait rendu une décision de poursuivre en justice Phan Manh Cuong, membre du Comité permanent du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la ville de Thai Nguyen, ancien chef du Comité de gestion des parcs industriels de la province de Thai Nguyen, pour le « manque de responsabilité causant la perte de biens de l'État », en vertu de l'article 179 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017.

Le même jour, le Parquet populaire de la province de Thai Nguyen a approuvé la décision de poursuivre en justice Phan Manh Cuong.

Auparavant, le 20 août 2021, la Commission du contrôle du Comité du Parti de Thai Nguyen s'est réunie pour approuver les résultats de l'inspection au sein du Comité du Parti du Comité de gestion des parcs industriels de Thai Nguyen pour le mandat 2010-2015 et de Phan Manh Cuong.

Selon la conclusion de ladite commission, le Comité du Parti des parcs industriels de Thai Nguyen a violé le principe du centralisme démocratique et le statut de travail, manqué de responsabilité dans la direction, le contrôle et la supervision, laissant le Comité de gestion des parcs industriels de Thai Nguyen et ses membres de violer les règlementations du Parti et la loi de l'État dans la gestion et l'utilisation des financements et dans les investissements dans la construction.

Phan Manh Cuong a personnellement violé le principe du centralisme démocratique ; manquait de responsabilité lors de l'exécution de ses tâches ; donné des conseils et propositions qui vont à l’encontre aux règlementations du Parti et la loi de l'État dans la gestion et l'utilisation des financements et dans les investissements dans la construction.



Ces violations ont causé de graves conséquences, affectant négativement la réputation de l'organisation du Parti, du Comité de gestion des parcs industriels de Thai Nguyen dans la mesure où cela doit être examiné et subir des sanctions disciplinaires. -VNA