Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (gauche) et le Premier ministre de l’Etat de Victoria, Daniel Andrews. Photo: VNA



Melbourne (VNA) – Poursuivant sa visite de travail en Australie, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a rencontré, le 26 novembre à Melbourne, le Premier ministre de l’Etat de Victoria, Daniel Andrews.



M. Dung a souligné que le Victoria était l'un des États entretenant une coopération substantielle et efficace dans de nombreux domaines avec des localités du Vietnam, notamment Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, avec des projets de coopération dans l’économie, l’éducation, les sports et le tourisme.



Il a invité les entreprises de Victoria à accroître leurs investissements et leurs activités au Vietnam. Il a demandé au gouvernement victorien de s’intéresser à la communauté de plus de 130.000 Australiens d'origine vietnamienne et celles de milliers d'étudiants vietnamiens qui vivent, travaillent et étudient à Melbourne et dans d’autres villes australiennes.

Le Premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a affirmé qu'en 2020, de plus en plus de délégations du gouvernement et d’entreprises de l'Etat victorien viendront au Vietnam pour promouvoir la coopération et l'investissement. Il a souhaité que les deux parties collaborent pour élaborer un plan d’action visant à renforcer les échanges commerciaux, le tourisme et l’échange d’étudiants.



S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de la "Fête de marchandises du Vietnam à Melbourne", organisée par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Trinh Dinh Dung a remercié les autorités locales pour leur soutien à la présence de marchandises vietnamiennes à Victoria.

Dans un stand de produits vietnamiens à la "Fête de marchandises du Vietnam à Melbourne". Photo: VNA



Il a appelé les entreprises des deux pays à saisir l'opportunité pour accroître leurs investissements et leurs échanges commerciaux, visant à doubler le commerce bilatéral dans le futur.

En visite à l'Université RMIT, le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam s'était engagé à créer les meilleures conditions permettant aux établissements d'enseignement australiens, dont l'Université RMIT, de continuer à investir et à développer leurs activités au Vietnam. RMIT a réussi à promouvoir la coopération en matière d'éducation entre les deux pays, avec plus de 6.000 étudiants poursuivant leurs études dans trois campus à Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville.



Il a félicité l'Université RMIT d'avoir récemment élargi sa coopération dans le domaine de la formation des ressources humaines en aviation, avec des accords signés avec Vietjet Air, VinPearl Air et un protocole d'accord signé avec Bamboo Airways.



Le même jour, Trinh Dinh Dung, a assisté à la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre Bamboo Airways et l'aéroport international de Melbourne portant sur l’exploitation d’une ligne directe Vietnam-Melbourne.



Dans la matinée du 27 novembre, le dirigeant vietnamien a rencontré la direction de l’Association des entreprises vietnamiennes en Australie. Il a félicité les préparatifs de l'association pour l'ouverture du Centre de promotion du commerce et de l'investissement Vietnam-Australie à Melbourne.



Lors de la rencontre avec des dirigeants du groupe financier Maquarie, - le plus grand fonds d'investissement australien dans le domaine des énergies renouvelables, et de la société Woodside, - le plus grand fournisseur de gaz liquéfié d'Australie, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a salué les entreprises australiennes venues d’investir au Vietnam dans le secteur de l'énergie, en particulier dans les énergies renouvelables.



Dans l'après-midi du 27 novembre, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a quitté Melbourne, au terme de sa visite de travail en Australie, pour la ville d’Auckland pour une visite de travail en Nouvelle-Zélande. -VNA

