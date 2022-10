Hanoï (VNA) – Lors de la 2e journée de sa 4e session, vendredi 21 octobre, l’Assemblée nationale a travaillé sur plusieurs sujets importants.



Plus précisement, les députés ont écouté des rapports concernant les mesures disciplinaires à l'encontre des cadres, fonctionnaires et employés du secteur public ayant commis des violations, l’application à titre expérimental de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de Ho Chi Minh-Ville, le projet de loi d’amendement et de complément de certains articles de la Loi sur la radiofréquence…



S'agissant du personnel, l'Assemblée nationale a adopté une résolution pour élire Ngo Van Tuan, membre du Comité central du Parti, Auditeur général adjoint d’Etat, au poste d’Auditeur général d'État pour le mandat 2021-2026.



En outre, l'Assemblée nationale a adopté une résolution approuvant la nomination de Dao Hong Lan, membre du Comité central du Parti, ministre de la Santé par intérim, au poste de ministre de la Santé pour le mandat 2021-2026; et de Nguyen Van Thang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Dien Bien, au poste de ministre des Transports pour le mandat 2021-2026.



Samedi 22 octobre, les députés travailleront sur le développement socio-économique, le budget public, ainsi que des projets de loi. -VNA