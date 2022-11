Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Mardi matin, sous la direction du vice-président de l'Assemblée nationale (AN) Nguyen Duc Hai, les députés ont poursuivi leur 10e journée de travail dans le cadre de la 4e session de la 15e AN, à Hanoï.

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a présenté un document sur le projet de loi foncière (amendé). Le président de la Commission économique de l’AN, Vu Hong Thanh, a présenté un rapport de vérification du projet de loi foncière (modifiée). Les députés ont ensuite discuté du projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (amendé).



À la fin de la séance de discussion, la gouverneuse de la Banque d'État du Vietnam, Nguyen Thi Hong, a expliqué et clarifié des questions soulevées par les députés.



Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale a discuté en groupe de la Loi sur les coopératives (amendée) et de la Loi sur la protection civile.

Le 2 novembre, dans la matinée, l'Assemblée nationale va débattre en groupe le projet de loi de protection des consommateurs (amendé) et le projet de loi sur les transactions électroniques (amendé). Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale va écouter un document et un rapport de vérification sur le projet de loi sur les prix (amendé).

Ensuite, les députés vont travailler en séance plénière pour discuter du projet de résolution portant sur la promulgation du Règlement des sessions de l'AN (amendé). -VNA