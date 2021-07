Des responsables de l'ambassade du Vietnam en Suisse au GESDA. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Suisse Le Linh Lan et les ambassadeurs des pays de l'ASEAN à Berne sont allés travailler le 29 juillet au GESDA (Geneva Science and Diplomacy Anticipator).

Lors de la séance de travail, la direction du GESDA a partagé des expériences ainsi que des difficultés et défis dans l'organisation et le déploiement du réseau de recherche actuel.

L'ambassadeur Le Linh Lan a hautement apprécié la vision globale du GESDA en rassemblant et connectant des diplomates et experts scientifiques de premier plan. Le GESDA a profité des avantages de la ville de Genève, où se réunissent de nombreuses organisations multilatérales, pour connecter de nouveaux partenariats internationaux.

Surtout dans le contexte actuel de la pandémie, les secteurs des sciences et technologies et de la diplomatie jouent un rôle de plus en plus important, les organisations scientifiques et technologiques du monde s’efforçant de rechercher et produire des vaccins et médicaments spécifiques pour maîtriser le COVID-19.

Les dirigeants du GESDA ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération avec les diplomates, les experts et les scientifiques du Vietnam, des pays de l'ASEAN, des organisations régionales et internationales afin de rechercher des solutions scientifiques et technologiques pour résoudre les défis mondiaux actuels, en particulier la pandémie.

Le GESDA a été initié par le chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, en 2019. Il a pour but de créer la première agence de prévision qui relie les communautés scientifique et diplomatique et consolide le rôle et le statut de la Suisse comme l'un des principaux centres de gouvernance mondiale et de multilatéralisme.

L'orientation à long terme du GESDA est de prévoir l'impact des percées scientifiques au cours des 5, 10 et 25 prochaines années sur la gouvernance mondiale, les enjeux émergents ; de transformer des résultats de la recherche en solutions en se basant sur l'analyse synchrone sous les deux angles des sciences sociales et sciences naturelles.

Le GESDA rassemble des diplomates et experts suisses et internationaux de premier plan dans de nombreux domaines, utilisant les technologies pour des objectifs de développement, promouvant les avancées scientifiques et technologiques et leurs applications. - VNA