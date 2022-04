La centrale thermoélectrique de Nghi Son 2, dont la moitié du budget de construction provient de la République de Corée. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Pour les investisseurs, certaines localités sont plus attractives que d’autres. Celles qui possèdent une vision stratégique vont tirer leur épingle du jeu.



La province de Quang Ninh est l’une des localités les plus attractives du Vietnam aux yeux des investisseurs. Réputée pour sa réforme administrative, elle se maintient toujours en tête des classements du pays en matière de compétitivité provinciale, de satisfaction à l'égard des services administratifs, d’efficacité de l’administration publique ou encore de niveau de déploiement des technologies de l'information. Mais le plus important, c’est que, très tôt, Quang Ninh a prêté une attention particulière au travail de planification. En septembre 2014, la province a publié 7 plans d’aménagement stratégiques qui définissent de manière très détaillée ses objectifs de développement et les domaines prioritaires dans lesquels elle souhaite accueillir des investissements.



«En 2011, Quang Ninh a fait venir des experts étrangers qui nous ont aidés à élaborer 7 plans d’aménagement stratégiques. C'est ça la clé de notre réussite. Nous continuons à mettre en œuvre ces 7 plans d’aménagement en élaborant de nouveaux plans pour la prochaine phase. Parmi ces planifications, 3 sont d’une importance particulière. Il s’agit de la planification de la construction, de l’utilisation des terres et des secteurs stratégiques. Sans elles, nous ne pouvons attirer ni d’investisseurs domestiques ni d’investisseurs étrangers», explique Bui Van Khang, vice-président du comité populaire provincial.



Le Centre du Vietnam compte actuellement 2151 projets d'investissements directs étrangers en opération, d’un montant total de 60,77 milliards de dollars. La province de Thanh Hoa est en tête du palmarès avec 164 projets, qui représentent 24% du montant d’investissement total de toute la région. Depuis plusieurs années, Thanh Hoa a massivement investi dans la modernisation des infrastructures et simplifié ses formalités administratives pour mieux servir les entreprises, comme l’indique Nguyên Van Thi, vice-président permanent du comité populaire provincial.



«Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour accompagner les entreprises. Nous leur donnons les meilleures conditions possibles, car leur succès est le nôtre», affirme-t-il.



En 2018, la province de Nghê An, toujours au Centre, a changé sa stratégie d’investissement en privilégiant les projets respectueux de l’environnement. En ce qui concerne les infrastructures, d’après le vice-président de son comité populaire, Lê Ngoc Hoa, Nghê An fait aussi preuve d’initiative.



“En 2021, le Conseil populaire provincial a publié la résolution no 5 sur l’accueil des investissements. En termes d'infrastructures, nous nous préparons à la mise en service l’an prochain de l'autoroute Nord-Sud via Thanh Hoa et Nghê An qui devrait stimuler la croissance de notre province. Par ailleurs, nous sommes en train de moderniser les zones industrielles pour proposer aux investisseurs des infrastructures synchrones”, dit-il.



Les investissements apparaissent comme un outil indispensable de la relance économique d’une localité. Mais pour persuader les investisseurs, une bonne stratégie est indispensable.-VOV/VNA