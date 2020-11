Photo : internet

Hanoi (VNA) –Les études scientifiques et les transferts technologiques ont grandement contribué à la restructuration agricole et constituent une bonne solution pour améliorer la valeur ajoutée des produits agricoles et favoriser leur développement durable.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong a estimé que la 4e Révolution industrielle ouvrait d’importantes opportunités pour le secteur agricole par exemple le changement des modalité de production, la réduction de la durée des cultures, l’augmentation des rendements et de la qualité des produits…

De nombreux avancées techniques ont été appliquées dans la production pour contribuer à faire augmenter la qualité et la valeur des produits. La directrice du Département des sciences, des technologies et de l’environnement, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyen Thi Thanh Thuy a informé que durant la période 2016-2020, ce ministère a reconnu 210 nouvelles variétés de plantes et d’animaux et 169 nouvelles techniques. Ceux-ci ont été déployées pour réduire les dépenses et donc rehausser les gains économiques.

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les avancées technologiques et techniques ont contribué à plus de 30% de la valeur ajoutée des produits agricoles, soutenu l’écoulement des produits.

Pour l’heure, le pays recense trois zones agricoles high-tech approuvées par le Premier ministre et implantées à Hau Giang, Phu Yen et Bac Lieu, sans compter huit autres en cours d'élaboration.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong a insisté sur le fait que dans les temps à venir, l’accent sera mis sur l'application des avancées technologiques dans la production, la construction de complexes d’études-formation-production high-tech, la mécanisation agricole. -VNA