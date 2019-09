Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Face aux pluies diluviennes et inondations sur une vaste échelle de plusieurs villes et provinces du Centre nuisant la vie et la production des habitants locaux lors des premiers jours du mois de septembre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé une lettre à ses compatriotes et aux forces assumant la mission de prévention, de lutte contre les catastrophes naturelles et de sauvetage des provinces allant de Ha Tinh à Thua Thien Hue.

La pluviosité totale ces derniers jours s’est élevée à plus de 1.000mm causant des inondations sur une vaste échelle des provinces du Centre, notamment Ha Tinh, Quang Binh et Quang Tri.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre a félicité des efforts des compatriotes, des forces de prévention et de lutte contre des catastrophes naturelles pour garantir la sécurité aux habitants, notamment des élèves à l’occasion de leur rentrée scolaire le 5 septembre.

Face aux évolutions météorologiques complexes et imprévues, le chef du gouvernement a demandé aux comités provinciaux du Parti, aux autorités de divers échelons, aux forces de résilience aux catastrophes naturelles et à tous les habitants de continuer de bien faire la résilience et régler rapidement les conséquences des crues et des inondations pour rétablir rapidement la production et les infrastructures, et stabiliser rapidement la vie des habitants après le retrait des eaux. -VNA