Il faut susciter des habitudes et des compétences de lecture chez les jeunes. Photo:VNA

Hanoï (VNA) - Visant à susciter des habitudes et des compétences de lecture chez les jeunes, mais aussi à contribuer à la construction d’une société tournée vers le savoir, la nouvelle édition du concours “Ambassadeur de la lecture” vient d'être lancée à Hanoï. L'événement rentre dans le cadre de la Journée vietnamienne du livre (21 avril).

Avec le développement des outils numériques, le risque est grand de voir les gens se désintéresser de la lecture et ne plus prendre le temps nécessaire à cette activité si importante. Selon une enquête récente, au Vietnam, seulement 30% des gens lisent régulièrement des livres, 26% ne lisent pas du tout de livres et 44% lisent occasionnellement des livres. Dans le même temps, le temps de lecture de livres des vietnamiens est d'environ une heure par jour, l'un des plus bas au monde.

Selon une enquête de l'Institut d'études de la société, de l'économie et de l'environnement (ISEE), à la question "À quoi consacrez-vous principalement votre temps libre ?", 41,7% des jeunes vietnamiens ont répondu qu'ils surfaient sur Internet, 20% des jeunes disent regarder des films, 16,7% des jeunes disent écouter de la musique et seulement 15% des jeunes répondent lire un livre.



Deux principales raisons expliquent cette tendance de retrait de la lecture dans les activités des jeunes : tout d’abord le manque de temps, celui-ci étant pris essentiellement par les études et les réseaux sociaux, et l’ennui qui semble accompagner le fait de lire (il n’y a pas d’interaction comme sur les réseaux sociaux).



Face à cette tendance du déclin de la lecture chez les jeunes, le concours "Ambassadeurs de la lecture" veut remettre au goût du jour les habitudes et les compétences de lecture. Pour ses instigateurs, ce concours peut aussi permettre de relancer davantage la pratique de la lecture à l’école et dans les groupes d’amis. La lecture participe à la création d’un mode de vie sain pour les jeunes vietnamiens et, plus globalement, à la construction d’une société tournée vers l’apprentissage.



L’organisateur a déclaré que cette année, le concours avait été élargi par rapport au concours de 2019. Les participants comprennent des étudiants de la 1re à la 12e année, ainsi que des étudiants venant d’universités et de tout type de centre de formation.



En raison des risques liés à l'épidémie de COVID-19, le lancement du concours ne se fera pas en présentiel mais principalement en ligne via le site Web des bibliothèques des provinces et des villes relevant directement du gouvernement central. Les activités dureront jusqu'à la fin du mois de septembre et les candidats pourront choisir parmi l'un des thèmes définis par l’organisateur tels que : la composition d'un ouvrage pour encourager les gens à lire ; le partage un livre que vous aimez ; l’écriture d’une histoire, etc.



Ambassadeurs de la lecture



En 2019, la première édition de ce concours "Ambassadeurs de la lecture" avait eu lieu à l’Université polytechnique de Hanoï et avait attiré beaucoup de jeunes. Cette année encore, l’Université polytechnique de Hanoï soutiendra et participera à cette nouvelle édition pour promouvoir la lecture.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le professeur, Dr. Dinh Van Phong, vice-recteur de l'Université polytechnique de Hanoï a souligné : "la lecture est très importante, elle aide non seulement à élever la conscience mais aussi à façonner la personnalité humaine. De nombreux articles et études ont confirmé le rôle important que prend la lecture dans le développement de chaque individu et de la société en général. À chaque époque, chaque pays attache une grande importance à la lecture. La lecture est la méthode d'auto-apprentissage la plus efficace. La tâche de construire une +société apprenante+ et un +apprentissage tout au long de la vie+ dans une société moderne doit être étroitement liée à la lecture".



C’est pour toutes ces raisons que le concours "Ambassadeurs de la lecture" est une des activités intégrées au projet "Développement la lecture dans la communauté à 2020, orientation à 2030", approuvé par le Premier ministre.



Selon le Dr.Vu Duong Thuy Nga, directeur général du département des bibliothèques (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), "les livres sont une précieuse source de connaissances pour l’humanité. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire tous les jours, vous avez sans doute négligé les nombreux avantages qu’apporte la lecture. Chacun doit choisir la méthode de lecture et d’exploitation des informations appropriées en fonction de ses besoins. Une chose est sure : il ne faut pas être trop dépendant des technologies et oublier le livre. Il faut trouver le juste milieu entre l’exploitation des technologies et le maintien de temps de lecture indispensables pour +se déconnecter+ et se nourrir intellectuellement".-CVN/VNA

CVN/VNA