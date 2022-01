La séance de travail entre des responsables du ministère de l'Industrie et du Commerce et le vice-ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, Mikalai Barysevich. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le commerce bilatéral Vietnam-Biélorussie reste encore modeste, ne correspondant pas à leur potentiel, a estimé le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, souhaitant que les entreprises des deux pays aient des conditions pour se rencontrer et échanger directement afin de promouvoir le commerce et la coopération dans le commerce et l'investissement.

Dang Hoang An a eu une séance de travail le 11 janvier à Hanoï avec le vice-ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, Mikalai Barysevich, à l'occasion de son voyage d'affaires au Vietnam pour assister à la Consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères du Vietnam et de Biélorussie.



Appréciant l'amitié traditionnelle entre les deux pays, le vice-ministre biélorusse a déclaré que le Vietnam était le partenaire le plus important et le plus fiable de la région, et la Biélorussie souhaitait porter les relations de coopération bilatérale au niveau de partenariat stratégique.

Le vice-ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, Mikalai Barysevich. Photo : VNA

Les deux parties ont aussi discuté de la préparation de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre de Biélorussie Roman Golovchenko en 2022.

Les deux parties ont convenu d'organiser la 15e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Biélorussie sur la coopération économique, commerciale et scientifique - technique vers la fin mars 2022.

Selon les données des Douanes vietnamiennes, le commerce bilatéral en 2020 a atteint 108,5 millions de dollars. Au troisième trimestre de 2021, le commerce bilatéral s’est chiffré à 89,6 millions de dollars, en hausse annuelle de 38,1%.



Le Vietnam exporte vers la Biélorussie des légumes, des noix de cajou, du caoutchouc et des fruits de mer, en échange de moyens de transport, de pièces détachées, du lait et de produits laitiers, de produits pharmaceutiques et d’engrais.

Le même jour, à Hanoï, la direction de l'Association d'amitié Vietnam-Biélorussie a rencontré le vice-ministre biélorusse des Affaires étrangères Mikalai Barysevich.

Le président de l'Association d'amitié Vietnam-Biélorussie Nguyen Tuan Phong a exprimé son souhait que les relations de coopération entre le Vietnam et la Biélorussie soient promues et élargies dans de nombreux domaines, notamment dans la diplomatie populaire.

Mikalai Barysevich a déclaré que les relations de coopération entre les deux pays devraient avoir d’un nouvel élan afin de se progresser efficacement, à la mesure des relations politiques entre les deux pays. En outre, les deux pays doivent créer les conditions permettant à la jeune génération de poursuivre les bonnes relations Vietnam-Biélorussie. -VNA