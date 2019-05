Le Sommet des affaires américano-vietnamien à Hanoi. Photo: VNA



Hanoï, 14 mai (VNA) – Le Vietnam entre dans une nouvelle période de développement et s’oriente vers une structure d’investissement et de commerce de qualité et de haute valeur ajoutée. Les Etats-Unis sont un partenaire commercial de premier plan pour le Vietnam durant ce processus, a déclaré Vu Tien Loc, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).

Cette déclaration a été émise dans le cadre du Sommet des affaires américano-vietnamien, tenu récemment à Hanoï. Cet événement, qui a attiré 250 entreprises des deux pays, visait à marquer les 25 ans de relations commerciales et d’investissement Vietnam-Etats-Unis.

Vu Tien Loc a souhaité que les entreprises américaines arrivent en tête dans la connexion entre entreprises à fonds étrangers et communauté des PME vietnamiennes.

Il a indiqué que les entreprises d'IDE opérationnelles au Vietnam importaient pour la plupart des matériaux et pièces de rechange au lieu de les acheter auprès d'entreprises vietnamiennes. Ils utilisent seulement des travailleurs vietnamiens et profitent des ressources disponibles du pays.

Le commerce bilatéral a été multiplié par 133, passant de 450 millions de dollars en 1994, lorsque les États-Unis ont levé l'embargo commercial contre le Vietnam, à plus de 60 milliards de dollars en 2018.

Au 31 mars 2019, les États-Unis ont investi au total 9,15 milliards de dollars au Vietnam, se classant à la 11e place parmi les investisseurs étrangers. Les entreprises vietnamiennes et américaines collaborent pour mettre en œuvre des projets dans les domaines de la transformation, de la fabrication, de l’énergie propre, de l’aviation,de la santé, de la pharmacie.



Charles Freeman, vice-président pour l'Asie à la Chambre de commerce américaine (AmCham), a déclaré que les entreprises américaines étaient optimistes devant les potentiels de développement du marché vietnamien. AmCham vise à stimuler le commerce américano-vietnamien sur la base de leur Accord-cadre sur le commerce et l'investissement (TIFA) et d'autres accords dans l'économie numérique, les douanes, la facilitation du commerce et des infrastructures... -VNA