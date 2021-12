Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'énergie éolienne est évaluée comme un type d'énergie qui aide le Vietnam à attirer les investissements étrangers, à remplacer l'énergie au charbon qui devrait être réduite ces prochaines années, ont estimé des experts.

L’Agence vietnamienne d’information a eu une interview avec Sean Huang, chargé du développement de Copenhagen Offshore Partners (COP) - une unité participant au développement du projet éolien offshore de La Gan au Vietnam sur cette question.

Sean Huang a hautement apprécié la vision et la détermination du Parti, du gouvernement vietnamiens dans la transition vers une énergie propre et durable. L'énergie éolienne est une technologie qui pourra aider le Vietnam à réduire sa dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles et à s'efforcer d'atteindre les objectifs de « zéro émission nette » et de passer à une énergie propre et durable.

Le gouvernement est sur la bonne voie et est déterminé à atteindre « zéro émission nette » au cours des prochaines décennies.

Concernant les difficultés dans le processus de mise en œuvre de projets éoliens offshore, Sean Huang a précisé qu'au Vietnam, les principaux défis et risques qui se posent sont le cadre juridique, les contrats d'électricité, les retards dans la construction du réseau électrique, les risque dans la chaîne d'approvisionnement... En outre, il existe des différences en termes de coûts et d'investissement entre les projets éoliens terrestre et au large.

Le Vietnam n'a toujours pas de cadre juridique spécifique pour l'éolien offshore. Selon Sean Huang, le gouvernement a mis en place un environnement d'investissement et un cadre réglementaire plus favorables pour sélectionner et encourager les développeurs internationaux ayant des expériences à investir et à soutenir le marché de l’énergie offshore au Vietnam. -VNA