Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, lors de la 29e Conférence diplomatique (22 août 2016), le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné que le "soft power" du Vietnam était manifesté via l'attrait de ses valeurs culturelles matérielles comme immatérielles.



"Nous devons promouvoir ces valeurs pour créer une "marque" pour le pays, ce contribuant à présenter largement nos valeurs culturelles dans le monde", a-t-il insisté.

Le document du 13e Congrès national du Parti a affirmé la nécessité de «développer l'industrie culturelle et le service culturel sur la base de valoriser la force de la culture vietnamienne. Il faut appliquer les réalisations de la culture, des sciences, de la technique, des technologies du monde, relier le développement de la culture au développement du tourisme, faire du tourisme un secteur économique de pointe, tout en préservant les ressources culturelles pour les générations futures, selon le document.



Pour promouvoir la force de la culture, le secteur de la culture, des sports et du tourisme a examiné et identifié huit ressources culturelles du pays : les patrimoines naturels mondiaux, les beaux sites, les parcs nationaux ; les patrimoines culturels matériels inclus dans le système d'enquête Soft power 30 (la liste des 30 premiers pays en termes de soft power) ; les patrimoines culturels immatériels inclus dans le système d'enquête Soft power 30 ; les hommes de culture et les valeurs culturelles; les ressources humaines et les produits culturels; les infrastructures et les espaces culturels ; les festivals, les événements culturels; et les organisations culturelles.



Les riches ressources culturelles et naturelles sont l'une des facteurs principaux pour l'attraction des touristes internationaux au Vietnam. En outre, le secteur de la culture promeut également les activités d'échange et de coopération internationales pour présenter la beauté et l'attraction du pays et du peuple vietnamien. -VNA