Modèle d'un projet d'énergie éolienne offshore. Photo: EVN

Hanoï (VNA) - Le renforcement de la coopération avec les organisations régionales et internationales pour la transition énergétique dans le secteur de l'électricité est crucial, contribuant à aider le Vietnam à atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

Dans cette perspective, HDF Energy a précédemment signé un document de coopération avec PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) pour développer des projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables en utilisant les technologies Renewtable® et HyPower® au Vietnam.



Afin de répondre à la demande croissante d'électricité dans le pays et de respecter l'engagement de zéro émission nette d'ici 2050, le gouvernement vietnamien vise à développer massivement les sources d'énergie renouvelable pour la production d'électricité, atteignant un taux d'environ 30,9 à 39,2% d'ici 2030.



L'objectif ultime est d'atteindre 47% d'énergie renouvelable, conformément aux engagements pris dans le cadre de la déclaration politique établissant le partenariat pour une transition énergétique équitable (JETP) avec le Vietnam, avec une perspective d'un taux d'énergie renouvelable allant jusqu'à 67,5 - 71,5% d'ici 2050.



L'objectif de la transition énergétique au Vietnam est de garantir la sécurité énergétique, une transition énergétique équitable et rentable, et de respecter les engagements du pays en matière de lutte contre le changement climatique.



La conversion des centrales thermiques vers d'autres sources de combustibles après 2035 constitue une tâche essentielle, qui représente à la fois une opportunité et un défi majeur en raison de la disponibilité de sources de combustibles alternatives et de l'évolution constante de la technologie, de l'échelle de développement et des coûts du combustible, ainsi que de l'allocation du capital et de la capitalisation.



Il est donc essentiel de renforcer la coopération avec les organisations régionales et internationales dans le processus de conversion des combustibles pour le secteur de l'électricité, ce qui aidera le Vietnam à atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050.



Le Vietnam encourage la participation de la France et de l'Union européenne pour atténuer le changement climatique en soutenant l'accélération d'une transition énergétique équitable dans le pays. La contribution de la partie française, dans le cadre d'une coopération bilatérale à long terme, contribuera à soutenir la planification énergétique, le renforcement des réseaux électriques, ainsi que le développement des énergies renouvelables.



Selon le Dr Trân Khanh Viêt Dung, directeur d'HDF Energy au Vietnam, le Vietnam possède un fort potentiel pour devenir l'un des leaders mondiaux dans la production et l'utilisation de l'hydrogène vert, à la fois pour répondre aux besoins domestiques et pour l'exportation. Cela est rendu possible grâce au soutien financier du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et aux orientations positives du gouvernement vietnamien.



Trois scénarios



Selon lui, l'Initiative de transition énergétique du Vietnam développe trois scénarios pour le développement de l'hydrogène.

Le scénario 1 (scénario de politique actuelle) se base sur les politiques gouvernementales existantes concernant la réduction des émissions dans les secteurs industriels et de transport. Le scénario 2 (scénario de retard technologique) prend en compte les tendances mondiales en matière de développement technologique, les capacités du Vietnam et la demande sur le marché intérieur. Le scénario 3 (scénario accéléré) prévoit une ambition de développement technologique parallèle, permettant au Vietnam de produire de l'hydrogène en quantités suffisantes pour répondre à la demande intérieure et à l'exportation.



Dans le but d'accélérer le processus de transition énergétique équitable au Vietnam, des partenaires internationaux, dont la France, se sont engagés à allouer 15,5 milliards d’USD sur une période de 3 à 5 ans.



Dans le domaine de l'énergie, la France a déjà octroyé au Vietnam 2,4 milliards d'euros, sans compter les 395 millions d'euros de l'Agence française de développement (AFD) dédiés à la réalisation de projets dans le pays.



Cette collaboration sert de base aux deux parties pour rechercher et mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable et d'hydrogène gazeux, ainsi que pour développer ce modèle de coopération pour des projets similaires dans la région Asie-Pacifique.-CVN/VNA