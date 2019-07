Panorama de la séance de travail. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le sous-comité socio-économique pour la préparation du 13e Congrès national du Parti a travaillé le 24 juillet avec les dirigeants des provinces montagneuses du Nord, des provinces centrales de Thanh Hoa et Nghe An, ainsi que ceux de Hanoï.



Cette séance de travail a eu lieu dans la province de Yen Bai, sous la présidence de Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau politique, Premier ministre, également chef du sous-comité socio-économique pour la préparation du 13e Congrès national du Parti.



Il s’agissait de la 5e séance de travail entre le sous-comité socio-économique pour la préparation du 13e Congrès national du Parti et des localités du pays. L’événement a réuni les autorités de 12 localités : Yen Bai, Cao Bang, Phu Tho, Son La, Hoa Binh, Lao Cai, Dien Bien, Lai Chau, Ha Giang, Nghe An, Thanh Hoa et Hanoï.



Lors de la séance de travail, le Premier ministre a souligné que les réunions entre le sous-comité et les dirigeants des localités du pays avaient pour objet de faciliter la définition des Orientations de développement socio-économique pour 2021-2025 et de la Stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030, deux documents importants du 13e Congrès national du Parti.



Evaluant la situation socio-économique ces 10 dernières années, le Premier ministre a déclaré apprécier la stabilité politique et sociale, ainsi que la croissance économique de Hanoï et des 11 provinces susmentionnées. Il a en outre estimé l’augmentation des rentrées budgétaires dans plusieurs provinces, dont Yen Bai qui avait porté ses recettes à 3.300 milliards de dôngs, soit l’équivalent de plus de 137 millions de dollars. Elle avait ainsi atteint en avance son objectif de 3.000 milliards de dôngs en 2020.

Le Premier ministre a également salué les efforts des localités dans la garantie du bien-être social et dans la réduction de la pauvreté avec des reculs de 4 à 6%, avant de demander aux autorités locales de continuer de se concentrer sur l’amélioration du niveau de vie des habitants, vu le taux de pauvreté de 17% dans ces 12 localités, beaucoup plus élevé que le taux moyen national (7%).



Le chef du gouvernement leur a en outre ordonné de continuer de consolider l’union nationale, de bien appliquer les politiques sur les ethnies, de préserver et développer les forêts pour un développement durable de la sylviculture, d’assurer la sécurité frontalière, de défendre la souveraineté nationale et de protéger les ressources d’eau.



Soulignant l’importance du facteur humain pour le développement, Nguyen Xuan Phuc a indiqué que l’éducation dans plusieurs localités était encore faible et nécessitait de plus grands efforts. Il a par ailleurs conseillé à chaque localité de chercher à mieux exploiter ses propres avantages comparatifs dans la culture, le tourisme, la sylviculture, l’import-export...



Concernant les orientations de développement, le Premier ministre a insisté sur l’importance du développement durable et du développement vert, ainsi que la nécessité d’augmenter les investissements dans les infrastructures.



Selon les autorités locales, plusieurs provinces moyennes et montagneuses du Nord rencontrent encore de grandes difficultés, notamment un taux de pauvreté élevé. Elles ont sollicité des mécanismes spécifiques pour pouvoir accélérer le développement de leurs localités et renforcer l’éducation et la formation. -VNA