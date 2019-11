Les touristes sont amenés au pied de l'avion (Photo: Vietnam +)

Le "Six Senses Con Dao" (de la province de Ba Ria - Vung Tau), un ressort unique de cinq étoiles situé sur l'île de Con Dao, a annoncé récemment la création d'un service d'aviation privé destiné à accueillir les voyageurs les plus exigeants du monde dans l'archipel de Con Dao.

Le service aérien privé - une première pour n’importe quel complexe de villégiature au Vietnam - offrira aux clients un enregistrement exclusif, une autorisation de sécurité express et un accès avec chauffeur à l’un des deux avions exploités par Vietstar Airlines, l’une des principales sociétés de services de transport aérien du Vietnam.

Avec un King Air 8 places et son Legacy 13 places, ce service aérien privé permet aux clients de se rendre des aéroports du Vietnam ou de la région à l’archipel de Con Dao et peut accueillir des couples, des familles ou de petits groupes dans le plus grand confort.

Le jet King Air comprend huit sièges entièrement inclinables, tandis que le Legacy est doté de 10 sièges inclinables et d’un espace salon à l’arrière. Tous les deux incluent un agent de bord dévoué qui veillera à ce que l'expérience Six Senses commence au décollage, tout au long du voyage qui culmine lorsque les invités descendent dans le refuge de luxe discret qu'est le Six Senses Con Dao.

Le Six Senses Con Dao prévoit d’opérer trois vols hebdomadaires au départ de l’aéroport international Tan Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville pendant la haute saison des vacances. Toutefois, des vols nolisés seront également disponibles à partir de l’aéroport international de Noi Bai (Hanoï) et d’autres pays de la région Asie-Pacifique.

(Photo: Vietnam +)

L’expérience aéronautique s’enrichit grâce à un service personnalisé de luxe offert pour répondre aux besoins de chaque client. Tous les itinéraires incluent de nombreuses options et activités permettant aux clients de personnaliser leur expérience de vol.

L'enregistrement dans le ciel permet de réduire les temps d'attente et de préserver la confidentialité, tandis que les divertissements en vol suscitent l'enthousiasme des enfants pendant le vol de quarante minutes depuis Ho Chi Minh-Ville. L’appareil comprend un bar complet pour que le vol soit entièrement adapté aux goûts des passagers, leurs demandes spéciales étant toujours satisfaites.

"Le jet privé définit les voyages de luxe", a déclaré le directeur général du complexe, Dominic Scoles. «Notre hôtel a longtemps été considéré comme l’un des secrets les mieux gardés du Vietnam pour son intimité ultime et son isolement absolu. L’ajout de ce service signifie que les voyageurs les plus exigeants du monde, qui recherchent un niveau ultime de confort, d’intimité et de luxe au-delà de tout ce que peut offrir un transporteur commercial, se verront offrir une raison supplémentaire de passer leur précieuse escapade avec nous ».

Ouvert en décembre 2010, Six Senses Con Dao est désormais considéré comme l’avant-garde du pays en matière de refuge luxueux et écologiquement durable. Niché dans une baie privée au sein d'un parc national, son emplacement isolé offre aux clients la possibilité de synchroniser et d'harmoniser leur intérieur avec l'environnement naturel qui les entoure.

(Photo: Vietnam +)

La station se trouve même à côté d'un couvoir de tortues, où les clients peuvent témoigner des premiers pas vers l’océan des tortues nouvellement nés. Les 50 villas et résidences s’étendent sur une plage de sable isolée de 1,6 kilomètre offrant des paysages naturels à couper le souffle. La propriété isolée est fière de son sens de la vie privée inégalée, ce qui en fait un lieu idéal pour une retraite sur une île privée. -VietnamPlus