Le port de Tien Sa à Da Nang. Photo: qdnd.vn



Da Nang (VNA) - Da Nang est l’une des 28 villes et provinces du pays ayant des ports en eau profonde favorables au développement de l'économie maritime.



Ces derniers temps, cette ville du Centre a pris des mesures de gestion, de protection et d’exploitation durable de ses potentiels et atouts maritimes.



Pour encourager les pêcheurs locaux à poursuivre leur travail et à atténuer la pression sur la pêche côtière, la ville a pris en 2012 une décision sur la politique d’assistance en leur faveur dans la construction de nouveaux navires, selon le Département municipal de l'agriculture et du développement rural.



Plus précisément, les pêcheurs ont reçu de 500 à 800 millions de dôngs en fonction de la capacité des navires. De plus, les frais d'enregistrement des bateaux sont entièrement pris en charge par la ville.



Avec la mise en œuvre de cette politique, de 2012 à 2019, Da Nang a soutenu la construction de 184 nouveaux bateaux de plus de 400CV, avec une aide totale de 120 milliards de dôngs (5,1 millions de dollars).



Jusqu'à présent, la ville compte plus de 1.250 navires, d'une capacité totale de 381.508 CV. La production halieutique annuelle atteint de 38.500 à 43.000 tonnes, pour une valeur totale de 1.500 à 1.750 milliards de dôngs.



Parallèlement, Da Nang a également investi dans le développement synchrone des services de logistique en vue de devenir un centre de pêche du Centre.



Le port de Tho Quang de 62 ha, qui comprend un port de pêche, un marché de gros et un abri pour les navires, a été construit avec un investissement de 180 milliards de dôngs au cours de la période 2004-2010, a indiqué Nguyen Lai, chef adjoint du comité de gestion du port de Tho Quang.

Chaque année, il dessert plus de 19.000 bateaux et plus de 100.000 tonnes de produits halieutiques, a-t-il déclaré, ajoutant que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et Da Nang ont conjointement lancé un projet de 217,5 milliards de dôngs pour moderniser et étendre ce port.



Le port devrait contribuer à stimuler la pêche à Da Nang et dans le Centre, en général.



Dans la mise en œuvre de la résolution du Bureau Politique sur l’édification et le développement de la ville d’ici 2030 et vision pour 2045, le Comité municipal du Parti a déployé un programme thématique sur le développement de la logistique et des ports maritimes, afin de faire de la ville un centre économique maritime national, a déclaré le secrétaire du Comité municipal du Parti, Truong Quang Nghia.



Dans ce cadre, Da Nang développera les services logistiques conformément à ses potentiels et atouts pour stimuler la production et la compétitivité de ses entreprises et mettre en œuvre efficacement les services logistiques dans le Couloir économique Est-Ouest.



D'ici 2020, les centres logistiques locaux devraient gérer 25% du fret de la ville, 30% d'ici 2025, 34,5% d'ici 2030 et 50% d'ici 2045.



Pour parvenir à ces objectifs, Da Nang modernisera son aéroport international, afin de desservir de 28 à 30 millions de passagers et 200.000 tonnes de fret par an d'ici 2030; et transformera son port maritime en un port au niveau national. Il envisage également de transformer le port de Lien Chieu en un port pour le fret et les conteneurs.



En ce qui concerne le développement durable de l’économie maritime, le vice-président du Comité populaire municipal Ho Ky Minh a déclaré qu'en dehors des investissements dans le tourisme et les services maritimes, la ville se concentrera sur des secteurs clés tels que navigation, pêche et énergies renouvelables.



Il mobilisera toutes les ressources pour faire du port de Da Nang un cluster maritime moderne aux normes régionales. -VNA